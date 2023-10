Start beim Ski-Weltcup in Sölden? Vincent Kriechmayr hat sich entschieden

Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr steht im achtköpfigen Aufgebot Österreichs für den Ski-Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden. Für den Gramastettner ist der Riesentorlauf ja eher ungewohnt, fühlt er sich doch in Abfahrt und Super-G zu Hause.

Joshua Sturm muss indes auf einen Start verzichten. Der Tiroler, der sich bei den internen Qualifikationsläufen der österreichischen Mannschaft am Pitztaler Gletscher durchgesetzt hatte, zog sich laut Aussendung im Training einen Meniskusriss im rechten Knie zu.

Der 22-Jährige werde noch am Montag in der Privatklinik Hochrum operiert und falle rund drei Wochen aus, teilte der ÖSV mit. Sölden. "Ich habe sofort gemerkt, dass irgendetwas im Knie nicht stimmt", sagte der amtierende österreichische Meister im Riesentorlauf und Slalom. Den Startplatz des Pitztalers übernimmt Roland Leitinger.

