Slalom-Erfolg in Killington brachte Shiffrin 90. Weltcup-Sieg

Die weiteren Podestplätze schnappten sich die Slowakin Petra Vlhova (+0,33 Sek.) und die Schweizerin Wendy Holdener (+1,37). Beste ÖSV-Vertreterin war die Niederösterreicherin Katharina Huber als Elfte.

Abgesehen von 2022, als nur der fünfte Platz herausschaute, hat Shiffrin in Killington immer den Slalom gewonnen, seit der Ort im US-Staat Vermont 2016 erstmals im Kalender aufscheint. Die 28-Jährige, die in Vermont an der Burke Mountain Academy zur Schule gegangen, war fuhr zweimal Laufbestzeit und ließ Vlhova damit keine Chance.

Die ÖSV-Frauen mussten auf der Jagd nach dem großen Erfolgserlebnis diesmal einen Rückschlag einstecken. Katharina Liensberger, beim Auftakt im Levi noch als Dritte auf dem Podest, schied im ersten Durchgang aus. Katharina Truppe verbesserte sich mit ihrem zweiten Lauf von Rang 27 auf den 17. Platz.

Katharina Gallhuber belegte unmittelbar vor Franziska Gritsch den 21. Platz. Stephanie Brunner gelang als 28. immerhin das erste Top-30-Finish im Slalom seit Jänner 2019 (Platz 19 in Flachau).

