Ski: Saisonende für Mörzinger

Die Altenfeldnerin erlitt bei einem Trainingssturz einen knöchernen Ausriss des Syndesmosebandes und brach sich ein kleines Eck des Schienbeins ab. "Zum Glück brauche ich keine OP", übte sich die 24-Jährige in positivem Denken. Nichtsdestoweniger sei es aber "definitiv nicht das, was ich für die letzten Wochen der Saison im Sinn hatte". Die Riesentorlauf-Spezialistin fuhr in diesem Weltcupwinter dreimal in die Top-20, bestes Ergebnis war Platz 13 beim Parallelrennen in Lech/Zürs.