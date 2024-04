Hit im Netz: Sohn von Hannes Reichelt begeistert Ski-Stars

Wie der Vater, so der Sohn – selten hat dieses Sprichwort so viel Wahres in sich geborgen wie im Falle der Reichelts. So wie einst sein Papa Hannes macht nun auch Sprössling Niklas die Skipisten unsicher.

Papa Hannes postete auf seinem Instagram-Account ein Video, auf dem sich sein vierjähriger Sohn in beeindruckender Manier in Sulden (Südtirol) die Pisten herunterstürzt.

Mit eleganten Schwüngen, Sprüngen sowie einer perfekten Hocke sorgte er nicht nur bei seinem Papa für Begeisterung: Sogar die Ex-Skirennläufer Daron Rahlves und Philipp Schörghofer gerieten auf Instagram ins Staunen.

