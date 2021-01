Ein Heimspiel für die Dominatorin

Der Weg zum Sieg führt über die italienische Lokalmatadorin Marta Bassino, die in dieser Disziplin schon vier Saisonerfolge gefeiert hat und bei einem Vorsprung von 128 Punkten auf Michelle Gisin (Sui) nach der kleinen Kristallkugel greift. Zuletzt triumphierte Bassino zweimal in Kranjska Gora, die 24-Jährige ist also in bestechender Form. "Ich hoffe, dass es in dieser Tonart weitergeht", sagte sie. Österreichs Damenteam mit der Altenfeldnerin Elisa Mörzinger (SU Böhmerwald) will nach der Enttäuschung von Kranjska Gora – dort war ein siebenter Rang von Ramona Siebenhofer das Topresultat – besser in Schwung kommen.

