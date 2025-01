Brignone gewann in St. Anton: Sensationscomeback von Vonn geht weiter

Der Sieg ging an die italienische Trainingsdominatorin Federica Brignone, die am Samstag bei Sonnenschein auf verkürzter Neuschnee-Piste vor der Schweizer Überraschungsfrau Malorie Blanc (+0,07 Sek.) und der Tschechin Ester Ledecka (+0,18 Sek.) erstmals eine Abfahrt gewann. Stephanie Venier führte als Fünfte (+0,51 Sek.) die schnelle ÖSV-Riege an. Lindsey Vonn überraschte als Sechste.

Die US-Amerikanerin präsentierte sich im zweiten Rennen nach ihrem Comeback bereits schneller als Cornelia Hütter (7.). Mit Nina Ortlieb (8.) und Ariane Rädler (10.) landeten weitere Österreicherinnen im Vorderfeld.

