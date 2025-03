Kristoffersen gewann Slalom in Kranjska Gora - Feller Dritter

Timon Haugan (NOR), Henrik Kristoffersen (NOR) and Manuel Feller (AUT)

Der Tiroler belegte im Slalom am Sonntag den dritten Platz. Kristoffersen siegte nach dem Erfolg am Vortag im Riesentorlauf mit 0,17 Sekunden Vorsprung auf seinen norwegischen Landsmann Timon Haugan, Feller fehlten 0,23 Sekunden auf den Gewinner. Fabio Gstrein schaffte es als zweitbester Österreicher als Siebenter (+0,58) ebenfalls in die Top Zehn.

Kristoffersen baute mit dem Sieg auch seine Führung in der Disziplinen-Wertung aus. Der Norweger war wie Feller als Sechster in die Entscheidung gegangen. Der nach dem ersten Lauf voran liegende Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz musste sich am Ende mit Rang vier begnügen.

Michael Matt verbesserte sich noch um über zehn Plätze und wurde Zwölfter. Dominik Raschner wurde 15., Adrian Pertl kam auf Rang 20. Marco Schwarz fiel im zweiten Durchgang aus. Den ersten Lauf konnten u.a. der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen und der WM-Dritte Linus Straßer aus Deutschland nicht beenden.

