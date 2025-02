Mikaela Shiffrin: Ein Meilenstein in ihrer grandiosen Karriere

Die großartige Mikaela Shiffrin prägt eine alpine Ära auf allerhöchstem Niveau. Ob es jemals wieder eine wie sie geben wird, sei dahingestellt. Zwischen ihrem Premierensieg im Weltcup am 20. Dezember 2012 in Aare und dem 100. Triumph am Sonntag im Slalom von Sestriere lagen exakt 4448 Tage.