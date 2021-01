Bassino war die Königin von Kranjska Gora

Marta Bassino hat den Weltcup-Riesentorläufen der Damen in Kranjska Gora ihren Stempel aufgedrückt. Die 24-jährige Italienerin war weder am Samstag noch gestern zu schlagen und zelebrierte ihren 4. und 5. Sieg. "Es ist perfekt für mich gelaufen. Ich habe mich auf dieser selektiven Strecke pudelwohl gefühlt", freute sich die Junioren-Weltmeisterin 2014, die plötzlich im Rennen um den Gesamt-Weltcup mitmischt. Bassinos Rückstand auf die führende Slowakin Petra Vlhova ist auf 152 Zähler geschmolzen.

Für Österreichs Ski-Asse war Slowenien nur bedingt eine Reise wert. Stephanie Brunner verzeichnete einen Doppelausfall, auch Elisa Mörzinger (SU Böhmerwald) reiste ohne Punktezuwachs ab. Nach einem Ausfall verpasste die 23-Jährige aus Altenfelden gestern als 33. die Qualifikation für das Finale der besten 30. Auch Slalom-Ass Katharina Liensberger kam mit den schwierigen Bedingungen auf blankem Eis erst gestern besser zurecht und wurde 14. Also lag es an Ramona Siebenhofer, die rot-weiß-rote Ehre zu retten und sich für die Ski-WM in Cortina aufzudrängen.

Die 29-Jährige aus Tamsweg klassierte sich zweimal als beste ÖSV-Läuferin. Dem siebenten Rang vom Samstag ließ sie einen zwölften folgen. "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Es waren zwei feine Tage für mich", sagte Siebenhofer. Gestern gab es 17 Ausfälle, vier Läuferinnen verzichteten auf den Start.