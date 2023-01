Rodeln: ÖRV-Team startete mit drei Sprint-Medaillen in WM in Oberhof

Nach den Enttäuschungen bei der EM vor knapp zwei Wochen mit drei vierten Plätzen holten Jonas Müller im Einsitzer bzw. Selina Egle/Lara Kipp im Doppelsitzer je Silber sowie Yannick Müller/Armin Frauscher Bronze in den Sprintbewerben. Nur im Frauen-Einsitzer ging das ÖRV-Team leer aus: Madeleine Egle war unmittelbar vor Lisa Schulte Fünfte.

Egle/Kipp musste sich nur den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal geschlagen geben, auf Gold fehlten nur 0,016 Sekunden. Im Einsitzer verpasste Müller, der Sprint-Weltmeister von 2019, um 0,073 Sekunden die Goldmedaille, die der Deutsche Felix Loch einfuhr. Titelverteidiger David Gleirscher landete auf Rang vier, sein Bruder Nico auf Platz sechs.

Im Männer-Doppelsitzer schafften Yannick Müller und Armin Frauscher mit Rang drei ebenfalls den Sprung auf das Podest. Die ÖSV-Männer wiesen am Ende 0,069 Sekunden Rückstand auf die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken auf. Dazwischen schoben sich deren Landsleute Tobias Wendl/Tobia Arlt (+ 0,036 Sek.).

Am Samstag (ab 08.25) stehen die Männer- und Frauen-Doppelsitzer sowie der Frauen-Einsitzer (11.45/13.15) in den olympischen Disziplinen auf dem Programm, am Sonntag (ab 10.00) folgen der Männer-Einsitzer sowie die Team-Staffel (13.40).

