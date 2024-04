Was für ein Spiel! Um 23.09 Uhr stand Salzburg kopf

0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5, 5:5 und nach exakt 81:02 Minuten 6:5 – der amtierende Eishockey-Champion Red Bull Salzburg, der die Steinbach Black Wings im Viertelfinale eliminiert hatte, schlug in der pikanten Endspielserie eindrucksvoll zurück. Um 23.09 Uhr, zu Beginn der zweiten Verlängerung, traf Doppel-Torschütze Troy Bourke mitten ins Herz des KAC, der den 2:2-Ausgleich hinnehmen musste.

"Wow, so macht es Spaß. Es ging hin und her – wie auf einer Achterbahn", sagte der Matchwinner, den sie in der Mozartstadt "Cowboy" rufen. Bourke hatte den vorerst letzten Schuss in diesem spektakulären Kräftemessen, das am Sonntag (17.30 Uhr, Puls 24) in Klagenfurt seine Fortsetzung finden wird. "Natürlich ist es frustrierend, wir haben viel investiert. Jetzt heißt es: schnell vergessen", betonte KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund.

Ein Debakel für das Nationalteam

Österreichs Nationalteam hat sich indes im zweiten Vorbereitungscamp auf die A-WM in Prag (ab 11. Mai) eine schallende Ohrfeige eingefangen. Gegen die B-Nation Slowenien setzte es in Villach ein 0:6-Debakel. "Ich muss das verarbeiten, das habe ich so nicht erwartet", gestand Coach Roger Bader, der mit seinen Schützlingen nächste Woche nach Linz übersiedeln wird, wo am Samstag (18 Uhr, ORF Sport +) der sechsmalige Weltmeister Tschechien warten wird.

"Das ist eine Weltklassemannschaft. Wir müssen zu unseren Stärken zurückfinden. Gegen Slowenien waren wir in Unterzahl – darin sind wir normalerweise gut – und vor allem körperlich unterlegen", erläuterte der Schweizer: "Viele wirkten sehr müde – vom vielen Krafttraining. Normalerweise muss man Slowenien schlagen, aber nicht in dieser Besetzung. Bei uns haben 15 bis 18 Spieler gefehlt."

Verteidiger Kilian Zündel (Ambri) zeigte sich selbstkritisch: "Dieses 0:6 wird uns eine Lehre sein. Wir müssen überall eine Stufe raufschalten."

Die rot-weiß-roten Damen unterlagen in einem Test-Länderspiel in Budapest Ungarn 0:1.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos