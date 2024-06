Meixner im PWHL-Draft von Ottawa gewählt

Die Stürmerin spielte bisher für den schwedische Club Brynäs und könnte die zweite Österreicherin in der PWHL werden. Theresa Schafzahl war in der Premierensaison mit Boston bis ins Finale gekommen, das gegen Minnesota verloren ging.

"Es war eine lange Nacht, zum Schluss bin ich schon nervös geworden, ob es was wird. Jetzt freue ich mich umso mehr", erklärte Meixner, die in Österreich den Draft verfolgte und bei einem Online-Termin am Dienstagabend mit General Manager Mike Hirshfeld und Cheftrainerin Carla MacLeod die weitere Vorgehensweise bespricht. Die österreichische Teamkapitänin wird jedenfalls beim Vorbereitungscamp um einen Vertrag bei Ottawa kämpfen, das die Sechser-Liga auf Platz fünf beendet und das Play-off verpasst hat. "Ottawa ist ein megacooles Team, mit Spielerinnen, die ich schon kenne. Der erste Step ist gemacht", sagte Meixner.

