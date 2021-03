KAC und Bozen im ICE-Halbfinale

Die Klagenfurter gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den VSV mit 4:1 und entschieden die "best of seven"-Viertelfinalserie gegen den Lokalrivalen mit 4:1 für sich. Südtirol siegte in Bozen gegen die Bratislava Capitals mit 3:2 und schaffte ebenfalls mit 4:1 Siegen den Aufstieg.

Routinier Thomas Koch brachte die Klagenfurter bereits nach 34 Sekunden in Führung, Nik Pertersen erhöhte im Powerplay auf 2:0 (8.). Nach dem Anschlusstreffer von Sahir Gill (28.) sorgte Johannes Bischofberger wieder für einen Zwei-Tore-Vorsprung, den der KAC nicht mehr aus der Hand gab. Es war der 13. Heimsieg des KAC im Kärntner Derby in Serie.

Südtirol hatte gegen den Liganeuling aus der Slowakei Spiel eins verloren, gewann aber die nächsten vier Partien. Dreimal setzte sich der HCB, der Grunddurchgang und Zwischenrunde auf Platz eins beendet hatte, nur mit einem Tor Differenz durch, so auch am Sonntag. Nach 0:1-Rückstand drehten die Bozener mit drei Toren das Spiel, nach dem Anschlusstreffer (53.) brachten sie den kleinen Vorsprung aber sicher über die Zeit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.