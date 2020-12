Black Wings treffen zu selten

Auffallend: Das Linzer Tabellenschlusslicht schoss 39 Mal auf das gegnerische Gehäuse, doch mit Marco Brucker (36.) war nur einer erfolgreich. Für die Gäste machten es Rapuzzi (15.), Nilsson (28.) und Brosseau (58.) besser. Für die Black Wings war es die bereits 18. Niederlage im 23. Saisonspiel – so schlecht waren die Linzer in ihrer 20-jährigen Klubgeschichte noch nie. Weiter geht es für die Black Wings am Stefanitag in Wien.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.