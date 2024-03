Black Wings verlängern mit zwei Stürmern

Die Steinbach Black Wings haben die Verträge von zwei österreichischen Spielern verlängert, die für ihre Arbeitsmoral und den Einsatz auf dem Eis bekannt sind. Julian Pusnik, der ab kommendem Montag beim Nationalteam spielen wird, wird zwei weitere Jahre in Linz zu sehen sein. Seit 2019 jagt der gebürtige Kärntner für die Black Wings der Scheibe in der ICE Hockey League hinterher. Insgesamt weist der 24-Jährige bereits 190 Einsätze für die Linzer auf, in denen ihm 30 Scorerpunkte (davon 17 Treffer) gelangen.

Der Vertrag von Jakob Mitsch wurde um ein Jahr verlängert. Seit seinem Wechsel nach Linz bestritt der gebürtige Burgenländer 164 Spiele für die Steinbach Black Wings und konnte dabei 14 Scorerpunkte (davon acht Tore) für sich verbuchen.

Jakob Mitsch bleibt ein weiteres Jahr in Linz. Bild: BWL

Reaktionen der Spieler

Jakob Mitsch: “Ich bin sehr froh, dass ich verlängern konnte. Das ganze Umfeld in Linz, die Fans, die Mitspieler, ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe Spaß am Arbeiten und an dem, was ich tue. Wenn man es wirklich gerne macht, kann man überall viel erreichen. Ich möchte meine Leistung wieder steigern und das Team noch mehr unterstützen.”

“Es ist schwierig, wenn man mit Verletzungen zu kämpfen hat. Das letzte Jahr hat mir extrem geholfen, denn es ist so schön, wenn man mit den Kollegen das ganze Jahr spielen kann und gemeinsam durch dick und dünn geht. Ich bin sehr froh über das Vertrauen vom Trainer und dass ich so viel Eiszeit bekommen habe. Auch in den Special Teams. Auf dem möchte ich nächstes Jahr aufbauen”, zeigte sich Julian Pusnik glücklich.

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

