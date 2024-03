Sieben Black Wings ins erste Nationalteam-Camp einberufen

Sieben Cracks der Steinbach Black Wings dürfen sich ab Ostermontag im ÖEHV-Nationalteam beweisen. Der Traum von der WM-Teilnahme lebt für die Linzer Thomas Höneckl, Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Julian Pusnik und Emilio Romig. Für die Linzer gilt es, sich von Woche zu Woche für die am 10. Mai beginnende Weltmeisterschaft in der tschechischen Hauptstadt Prag zu empfehlen.

"Die jungen Spieler erhalten einmal mehr eine Chance sich zu beweisen. In den vergangenen beiden Jahren gab es immer wieder junge Spieler, die vom ersten Teamcamp an dabei waren und bis zur WM durchmarschieren konnten aufgrund ihrer Leistungen. Ich bin schon gespannt, ob auch heuer wieder einem der jungen Spieler so eine Überraschung gelingt. Wichtig ist nun, dass speziell jene Spieler die schon seit rund fünf Wochen keine Spiele mehr hatten, wieder in den Wettkampfrhythmus kommen", sagt Teamchef Roger Bader.

Gleich in der ersten von insgesamt fünf Vorbereitungswochen testet Team Austria am 4. und 5. April auswärts in Riga gegen Lettland. Dabei wird es voraussichtlich zum Teamdebüt von Patrick Söllinger kommen. Über die größte Team-Erfahrung der Linzer Abordnung verfügt übrigens Nico Feldner mit derzeit 30 Länderspielen. Am Samstag, 20. April, testet das ÖEHV-Nationalteam in Linz gegen Tschechien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.