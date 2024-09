0:5 - Black Wings kassierten beim DEL2-Champion empfindliche Niederlage

Kein guter Tag für die Linzer Eishockey-Goalies. Während Thomas Höneckl beim Nationalteam im abschließenden Spiel der Olympia-Quali gegen Ungarn nach 20 Spielminuten und drei Gegentreffern von Teamchef Roger Bader durch Backup Florian Vorauer ersetzt wurde, musste der junge Martin Reder bei seinem Debüt im Dress der Black Wings gleich fünf Gegentore hinnehmen. Die Linzer unterlagen im Testspiel beim DEL2-Champions Eisbären Regensburg glatt mit 0:5.

Philipp Lukas gönnte Logan Roe, Sean Collins und Andreas Kristler eine Pause. Nico Feldner fehlte angeschlagen, Rasmus Tirronen fungierte als Backup. Dabei begannen die Linzer durchaus verheißungsvoll und vergaben mehrere Möglichkeiten auf die Führung. Auf der anderen Seite hielt die Defensive um Reder den Angriffen der Regensburger vorerst stand. Vorerst, denn in der 22. Minute begannen die Hausherren, ihre Chancen zu nützen.

Bild: Melanie Feldmeier/arSito

Olle Liss (früher bei Dornbirn) traf zur Führung, Linz wich aber nicht vom Matchplan ab und war weiterhin das aktivere Team. Brian Lebler vergab in der 30. Minute einen Konter, verzog aber. Regensburg blieb indes eiskalt. Im Drei-auf-Eins-Konter traf Corey Trivino (früher bei Znojmo und Villach) zum 2:0. Die Black Wings steckten auch danach nicht auf und kamen in Überzahl zu mehreren Möglichkeiten, während Sandro Mayr von den Gastgebern wegen eines Fouls und einer Unsportlichkeit für 2 plus 2 Minuten zuschauen musste. Statt einem Torerfolg kassierten die Linzer aber das 0:3, nachdem ein Querpass von Marvin Schmid durch eine Schlägerschaufel an Reder vorbei ins Tor gelenkt wurde.

Die sichtlich frustrierten Gäste brachten bis Spielende nichts Zählbares mehr zustande, Regensburg traf nach einem Doppel-Ausschluss gegen die Linzer durch Liss noch einmal, Yuma Grimm traf zum 0:5-Endstand. Das nächste Testspiel folgt am Mittwoch zuhause gegen Budweis, Tickets gibt's unter tickets.blackwings.at.

Hören Sie auch die aktuelle Eisbrecher-Podcastfolge mit Henrik Neubauer:

Henrik Neubauer Stürmer der Black Wings Alle Folgen Black-Wings-Neuzugang Henrik Neubauer erzählt nach seinen ersten Wochen in Linz über die Eingewöhnungsphase, seine Ausbildungsjahre in Färjestad und seine Erlebnisse in den Nationalteams von Österreich und Schweden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.