Verstappen gegen Norris: "Ganze Weltbevölkerung weiß, wer verantwortlich ist, außer einer Gruppe von Leuten" 

Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lando Norris hatten sich beim Grand Prix von Österreich am Sonntag in Spielberg ein packendes Duell an der Spitze geliefert.

Eines, das in der 64. Runde nach einer Berührung für beide schlecht ausging. Norris schied mit einem Schaden aus, Verstappen landete nach einem Boxenstopp plus Zehn-Sekunden-Strafe auf Rang fünf. Der Sieg ging an den lachenden Dritten: George Russell.

Die entscheidende Szene im Video:

Der Zwischenfall aus einer anderen Perspektive:

Seither wird diskutiert, wer an dem Vorfall Schuld hat. Sogar die Freundschaft von Norris und Verstappen wird einer Belastungsprobe unterzogen.

Einer, der logischerweise Norris den Rücken stärkt, ist dessen Teamchef Andrea Stella. "Ich sehe, dass die gesamte Weltbevölkerung weiß, wer verantwortlich ist, außer einer Gruppe von Leuten", sagte er gegenüber "Sky".

Erinnerungen an Hamilton gegen Verstappen

"Aber das Problem dahinter ist", holte Stella aus", dass, wenn man diese Dinge nicht ehrlich anspricht, sie zurückkommen werden. Sie sind heute wieder da, weil sie in der Vergangenheit nicht richtig angesprochen wurden, als es einige Kämpfe mit Lewis Hamilton (im Jahr 2021; Anm.) gab. Das musste härter bestraft werden. Dann lernt man, wie man auf eine bestimmte Art und Weise Rennen fährt, die wir als fair und gerecht betrachten können."

Andrea Stella Bild: APA/Bryn Lennon

Schon in der Vergangenheit war die manchmal überharte Fahrweise Verstappens Thema gewesen. Da Red Bull den Vorsprung auf die Konkurrenz etwas eingebüßt hat, tritt die Problematik nun wieder zutage.

"Tatsache ist, dass wir großen Respekt vor Red Bull und vor Max haben. Sie haben es nicht nötig, das zu tun. Das ist ein Weg, ihren Ruf zu gefährden. Warum solltest du das tun? Es geht darum, innerhalb des Reglements zu fahren, das auf eine effektive Weise durchgesetzt werden muss", sagte Stella.

Für den 53-Jährigen ist klar, dass das Maß der Strafe an den verursachten Schaden angepasst werden sollte. "Denn wenn ein Auto als Folge dieses Unfalls aus dem Rennen ausscheidet, muss die Strafe in einem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis stehen. Wir hatten es zweimal, als wir uns beim Bremsen bewegten. Ich denke also, es ist klar, dass wir die Art und Weise, wie wir Rennen fahren, durchsetzen müssen, weil wir Spaß haben wollen. Wir wollen Spaß haben."

