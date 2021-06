Verstappen gewinnt Großen Preis von Frankreich

Der Red-Bull-Pilot überholte Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton erst eineinhalb Runden vor Schluss und baute damit seine WM-Führung aus. Im Gegensatz zu dem Briten im Mercedes war der Niederländer mit einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs. Der dritte Platz ging an Baku-Sieger Sergio Perez aus Mexiko im zweiten Red Bull.

Der nächste Grand Prix findet in einer Woche auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Am kommenden Sonntag steht dort der Große Preis der Steiermark auf dem Programm, eine Woche später ist die Formel 1 im Zuge des Österreich-Grand-Prix erneut in Spielberg zu Gast.