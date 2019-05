Niki Laudas letzte Ehrenrunde

"Ich werde der kritischste Katholik überhaupt sein", sagte Niki Lauda, als er sich vor sieben Jahren dazu entschlossen hat, wieder in die Kirche einzutreten. Er war in den 1970er-Jahren ausgetreten, weil ihm der Kirchenbeitrag zu hoch hinaufgesetzt wurde. Der wichtigste Beweggrund für die Rückkehr war die Taufe seiner damals zweijährigen Zwillinge Mia und Max. Daran, dass er einmal der erste Sportler sein könnte, der nach dem Tod im Wiener Stephansdom aufgebahrt wird, dachte Lauda damals ganz sicher nicht.

Heute absolviert Österreichs Formel-1-Legende im "Steffl" diese letzte Ehrenrunde. Viele Menschen werden ab 8 Uhr die Gelegenheit nützen, sich von Lauda zu verabschieden. Zum Requiem um 13 Uhr sind 300 Trauergäste aus der ganzen Welt geladen, auch viel Prominenz wird dem charismatischen Vor- und Nachdenker die letzte Ehre erweisen.

Laudas Tod hat vorige Woche nicht nur in der Formel-1-Szene große Betroffenheit ausgelöst. Der 70-Jährige hatte nach einer Lungentransplantation am Ende des Vorjahres gesundheitliche Probleme bekommen. Dieses Mal kämpfte der Mann, der 1976 nach einem schweren Unfall auf dem Nürburgring wie ein Phönix aus der Asche gestiegen war und insgesamt drei WM-Titel gewann, auf verlorenem Posten. In einer Schweizer Klinik schlief er im Kreise seiner Familie ein. "Wir lieben und vermissen dich auf ewig und für immer", hieß es in der Aussendung nach seinem Tod, die von Laudas Ehefrau Birgit, seiner Ex-Gattin Marlene und seinen Kindern Lukas, Matthias, Max und Mia gezeichnet war.

Dass Lauda heute im Stephansdom aufgebahrt wird und so die Bevölkerung Gelegenheit bekommt, Abschied zu nehmen, war ein Wunsch der Familie. Die Beisetzung findet abseits der Öffentlichkeit im engsten Familienkreis statt. Diskretion wünscht sich die Familie auch beim Requiem, wo keine Film- und Fotoaufnahmen gestattet sind. Möglich sind diese vor der Trauermesse ab 8 Uhr am Stephansplatz vor dem Dom im Bereich des Riesentors beim Eintreffen des Sarges und der Familie, bei der kurzen Empfangszeremonie und anschließend bei der Aufbahrung des Sarges in der Vierung des Stephansdoms und beim Defilee bis 12 Uhr. Neben den geladenen Ehrengästen wird beim Requiem noch Platz für 3800 Menschen sein.

Lauda wird heute im Rennanzug seinen letzten irdischen Weg antreten, auf dem Sarg wird sein Sturzhelm liegen. Bei der Verabschiedung werden Stücke wie "Amazing Grace", "Fast Car" von Tracy Chapman, John Lennons "Imagine" oder auch "Hero" der Band Family Of The Year zu hören sein. Dem "kritischsten Katholiken" Lauda hätte diese Begleitmusik im Stephansdom sehr gut gefallen. (chz)

ORF Sport + berichtet heute ab 8 Uhr vom "Stillen Abschied" von Niki Lauda. Auf nachrichten.at finden Sie Liveberichte von der Verabschiedung.

Schwarzenegger und Berger reden

Viele Prominente geben heute Niki Lauda das letzte Geleit. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger sowie Arnold Schwarzenegger als Redner vorgesehen. Die Lesung wird Laudas Ex-Teamkollege Alain Prost halten. Das Mercedes-Formel-1-Team von Laudas Freund Toto Wolff wird stark vertreten sein. Auch Weltmeister Lewis Hamilton hat sein Kommen angekündigt. Formel-1-Legende Jackie Stewart wird mit der Witwe von Jochen Rindt, Nina, beim Requiem dabei sein. Bernie Ecclestones Kommen wäre eine Überraschung. Der 88-jährige Engländer meidet seit Jahren aus Aberglauben Begräbnisse.

