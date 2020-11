MotoGP: KTM-Pilot positiv auf Corona getestet

Der finnische KTM-Testpilot Mika Kallio ersetze deshalb im letzten WM-Lauf in Portimao den Spanier Iker Lecuona, wie der Rennstall am Dienstag mitteilte.

Lecuona hatte bereits auf beide Events in Valencia verzichten müssen. Erst musste er wegen rechtlicher Bestimmungen in Quarantäne bleiben, da sein Bruder und Mitbewohner positiv getestet worden war. Vergangene Woche lieferte er dann selbst einen positiven Test ab.

In Valencia war Miguel Oliveira als Einzelkämpfer für das Tech3-Team unterwegs. In Portimao bekommt er Verstärkung in Person Kallios.