Formel 1: Leclerc siegte in Monza dank Strategie-Poker vor Piastri

Der Monegasse düpierte am Sonntag in Monza den lange Führenden Oscar Piastri sowie Pole-Setter Lando Norris mit einer Ein-Stopp-Strategie und gewann knapp vor dem McLaren-Duo. Norris verkürzte seinen Rückstand in der WM-Wertung auf Max Verstappen im Red Bull, der Sechster wurde, acht Rennen vor Saisonende auf 62 Punkte.

In der Konstrukteurswertung liegt McLaren nur mehr acht Zähler hinter dem österreichisch-britischen Rennstall Red Bull Racing. Den sicher geglaubten Doppelsieg auf dem Hochgeschwindigkeitskurs vor den Toren Mailands gab das Papaya-Team mit einer Zwei-Stopp-Strategie aus der Hand, Ferrari pokerte erfolgreich und sorgte bei den Tifosi auf den Rängen für Ekstase. Für die Scuderia war es der zweite Saisonsieg, nachdem Leclerc bei dessen Heimrennen in Monaco triumphiert hatte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.