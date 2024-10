Formel 1: Leclerc siegte in Austin vor Ferrari-Teamkollege Sainz

Der Monegasse zeigte sich am Sonntag in starker Form und siegte auf dem Circuit of The Americas in Austin vor seinem Ferrari-Stallkollegen Carlos Sainz und Sprint-Sieger Max Verstappen. McLaren-Pilot Lando Norris erhielt für ein Überholmanöver gegen Verstappen eine späte Fünf-Sekunden-Strafe und wurde Vierter. Für Leclerc war es nach Monaco und Monza der dritte Sieg in diesem Jahr, für Ferrari der vierte.

Der Beginn des Rennens verlief turbulent. Leclerc holte sich mit einem brillanten Start von Position vier weg den ersten Platz, während Polesitter Norris sich erfolglos gegen Verstappen verteidigte. Norris fiel sogar auf Rang vier zurück, weil ihn auch noch Leclerc-Teamkollege Sainz überholte. Der attackierte daraufhin Verstappen, blieb jedoch vorerst hinter dem Niederländer. In der 3. Runde gab es einen kurzen Safety-Car-Einsatz nach dem Abflug von Lewis Hamilton, der somit ein Wochenende zum Vergessen erlebte.

Packendes Duell zwischen Verstappen und Norris

Anschließend diktierte Leclerc das Tempo, die vorderen Positionen waren bis zu den Boxenstopps ab der 20. Runde einzementiert. Sainz war als erster Fahrer der Spitzengruppe mit dem Wechsel von Medium- auf Hard-Walzen an der Reihe und schaffte den Undercut gegen Verstappen, der danach über die Reifenqualität lästerte. Perez war unterdessen um Anschluss an die Top fünf bemüht, ebenso wie George Russell im zweiten Mercedes nach seinem Start aus der Boxengasse. Am Mercedes des Briten war über die Nacht geschraubt worden, nachdem er in den letzten Sekunden des Qualifyings am Samstag verunfallt war.

Norris kam Verstappen in der Schlussphase immer näher und konnte in den letzten zehn Runden die Überholhilfe DRS nutzen. Mehrere Überholversuche scheiterten, doch zu Beginn der 52. Runde zog der Brite vorbei - allerdings befand er sich dabei (wie auch Verstappen) außerhalb der Strecke. Er bekam in den letzten Sekunden des Rennens eine Fünf-Sekunden-Strafe ausgesprochen. Leclerc brachte indes seinen achten Grand-Prix-Erfolg sicher ins Ziel.

