Baumschlager meldete sich für das Finale fit

Mit Simon Wagner steht der Champion bereits fest, der Mühlviertler ist deshalb einer der großen Abwesenden beim Finale. "Leider fehlt uns die Zeit für einen Start, ich bin derzeit sehr viel unterwegs, weil ich beruflich stark eingespannt bin", sagt der Skoda-Pilot, der heuer parallel erneut auch in der EM erfolgreich unterwegs war und dieses Jahr noch zwei bis drei Schotterrallyes zum Erfahrungsammeln absolvieren will. Dafür ist Rekordmeister Raimund Baumschlager mit dabei.

Ein unglücklicher Sturz beim WM-Lauf im Sommer in Griechenland hatte für den BRR-Teamchef einen Muskelfaserriss zur Folge. Der scheint aber in Rekordzeit wieder geheilt. Zuletzt saß Baumschlager bei Testfahrten am Erzberg in Martin Prokops Boliden für die Rally Dakar schon wieder selbst am Steuer. "Beim Fahren hindert mich mein verletztes Bein kaum noch, einzig das Ein- und Aussteigen gestaltet sich noch schwierig", sagt der Rosenauer Evergreen.

