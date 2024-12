Wahlkampf zwischen Punsch und Polarisierung

So einen Wahlkampf hat Linz noch nicht erlebt. Mitten in der Adventzeit werben sieben Bürgermeisterkandidaten um Stimmen. Viele Linzer wissen gar nicht, dass sie am 12. Jänner wählen dürfen. Klopfen Wahlwerber zwischen Auhof und Auwiesen an Türen, sind LIVA-Affäre und der Rücktritt von Klaus Luger weit weg. "Wir müssen viel erklären, bevor wir zu den eigentlichen Inhalten kommen", sagt ein Wahlhelfer.