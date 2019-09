Bronze! Lukas Weißhaidingers kleines Stoßgebet wurde erhört

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger feierte mit Bronze bei der Leichtathletik-WM in Doha den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Der 27-Jährige aus Taufkirchen an der Pram schleuderte die Scheibe auf 66,82 Meter, womit er sich nur den beiden Weltranglistenführenden Daniel Stahl (67,59/Swe) und Fedrick Dacres (66,94/Jam) geschlagen geben musste. Nach Sigrid Kirchmann (Bronze 1993) und Stephanie Graf (Silber 2001) war es Österreichs erst dritte WM-Medaille sowie die erste eines männlichen ÖLV-Athleten. „Es war extrem eng, es war ein Wahnsinn“, kommentierte Weißhaidinger den Kampf um jeden Zentimeter. „Ich habe das erste Mal in meinem Leben im Wettkampf ein kleines Stoßgebet abgegeben.“

Nerven aus Stahl

Wie bereits in der Qualifikation musste der Innviertler im Finale der besten Zwölf auf seinen Lieblings-Diskus verzichten. Wegen einer Delle musste er anstelle des von ihm auf den Namen „Black Dynamite“ getauften Wurfgeräts auf den weniger vertrauten „Eliminator“ zurückgreifen. War ihm in der Qualifikation, die er nur mit viel Zittern als Zwölfter überstanden hatte, die Verunsicherung noch anzumerken gewesen, bewies Weißhaidinger im Finale Nerven aus Stahl: Gleich sein erster Versuch landete bei starken 66,74 Metern. Trainer Gregor Högler reckte nach dem ersten 66-Meter-Wurf seines Schützlings bei einem Großereignis sofort die Faust in die Höhe. „Ich bin irrsinnig stolz auf ihn“, sollte er nachher sagen. Vor den Augen seiner Eltern Maria und Franz, die im Oval die Daumen drückten, konnte Weißhaidiger im dritten Versuch noch um acht Zentimeter erhöhen. Freundin Hanna war diesmal daheim geblieben, weil sie schon für die Olympischen Spiele in Tokio spart. Hierbei kann sie ihr „Luki“ jetzt womöglich unterstützen, denn für ihn zahlt sich der Erfolg auch finanziell aus: Vom Weltverband gab es für Platz drei 20.000 Dollar (18.300 Euro), vom Österreichischen Verband dank eines Sponsors 25.000 Euro. Weißhaidinger: „Jetzt habe ich ein bisschen Geschichte geschrieben, wie man so sagt. Jetzt werden wir irgendwie schauen, dass man unsterblich wird in Österreich.“

Damen-Duo auf Rekordjagd

Mit Verena Preiner und Ivona Dadic gehen ab morgen zwei Oberösterreicherinnen mit leisen Medaillen-Ambitionen in den Siebenkampf. Erstere hat im Juni den österreichischen Rekord auf 6591 Punkte verbessert. Dieser wackelt nun gehörig. „Wenn ich meine Leistungen abrufe, wird sich der Rekord von selbst ergeben“, sagt Dadic. Die Trainingsleistungen der gebürtigen Welserin, die die gesamte Saison auf die WM ausrichtete, waren zuletzt derartig vielversprechend, dass ihr Haupttrainer Philipp Unfried „6650 bis 6800 Punkte“ als Ziel ausgibt. Das wäre für eine Medaille gut. Preiners Trainer Wolfgang Adler ist überzeugt, dass sich die Ebenseerin weiter steigern kann: „Von der Form her ist das die beste Verena, die es je gab.“

Österreichs beste WM-Platzierungen

2001 Edmonton:

Silber von Stephanie Graf (800 Meter)

Bronze von Sigrid Kirchmann (Hochsprung)

Bonze von Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf)

6. Ivona Dadic (Siebenkampf)

7. Klaus Bodenmüller (Kugelstoß)

7. Hermann Fehringer (Stabhochsprung)

7. Ljudmila Ninova (Weitsprung)

7. Valentina Fedjuschina (Kugelstoß)

7. Stephanie Graf (800 Meter)

8. Dietmar Millonig (5000 Meter)

8. Gerhard Mayer (Diskuswurf)

