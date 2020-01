Vorteil OÖN-Gala: Henri Leconte macht gute Laune

"Wir haben einfach das Leben genossen, aber jetzt bin ich ruhiger", sagt der ehemalige Tennis-Star Henri Leconte und verzieht nicht einmal einen Mundwinkel. Trotzdem nimmt man ihm das nicht ab. Die selbst ernannte "Partymaschine" kann nicht aus ihrer Haut und tanzt unverändert auf vielen Hochzeiten. Mit Charisma, Charme und Humor, versteht sich.

Der Entertainer, Buchautor ("Je voulais vous dire" – "Das wollte ich euch sagen") und TV-Experte von Eurosport France ("Avantage Leconte" – "Vorteil Leconte") ist einer der illustren Stargäste bei der von den OÖNachrichten und der LIVA präsentierten Gala-Nacht des Sports am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus.

Henri Leconte und Thomas Muster bei einem Schaukampf 2011

Der Franzose mit dem feinen Händchen und den Showeinlagen auf den Courts dieser Welt läutet das Jubiläumsjahr des Upper Austria Ladies Linz ein. Das Tennisturnier in der TipsArena erlebt seine 30. Auflage – und liefert schon jetzt einen Vorgeschmack. Nicht nur Leconte kommt, sondern auch die Botschafterin des Events, Barbara Schett, die einst Nummer sieben der Welt war und jetzt als Moderatorin für Eurosport und ServusTV gekonnt durch das Programm führt.

Lautstark: Pat Cash und Leconte

Leconte, der 1986 Nummer fünf der ATP-Weltrangliste war, greift auch heute noch zum Schläger. Seine Auftritte bei den "Senioren" – vorzugsweise mit dem iranischen Spaßvogel Mansour Bahrami – ziehen die Fans in ihren Bann. Wer da nicht lachen kann, versteht keinen Spaß.

"Das hätte die Welt verändert"

Der rennsportbegeisterte Leconte stand in der Heimat ein bisschen im Schatten seines französischen Landsmanns Yannick Noah, der die French Open 1983 gewonnen hat. Leconte schaffte es im Einzel 1988 ins Finale und stolperte dort über den Schweden Mats Wilander. "Das ist so ewig her, aber es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen", blickt Henri zurück. "Hätte ich triumphiert, hätte das die Welt verändert", erläutert Leconte, dem als Profi alles so leicht von der Hand zu gehen schien. Er wirkte nie hundertprozentig austrainiert, hatte aber ein grandioses Schlagrepertoire und hohen Unterhaltungswert.

All das trifft noch heute auf ihn zu. Leconte ist ein Lebemann, Fotos zeigen ihn Zigarren rauchend oder als Sänger an der Seite des ehemaligen Wimbledon-Champions Pat Cash. Die Kameras waren nie ein rotes Tuch für Henri – auch nicht in Salzburg, wo er 2011 nach einer Exhibition vor Österreichs ehemaligem Weltranglistenersten Thomas Muster niederkniete.

Im Gegensatz zu Leconte hat der Steirer die French Open in Paris gewonnen (1995). Leconte erblasst deshalb nicht vor Neid. Dieser negative Charakterzug ist ihm fremd. Und das ist gut so. (alex)

