US Open ohne die Nummer eins

"Es war eine schwierige Entscheidung, aber es gibt immer noch erhebliche Risiken wegen Covid-19", sagte die 24-jährige Australierin. Eine Entscheidung über die Teilnahme an den French Open und den anderen Sandplatzturnieren in Europa kündigte Barty für kommende Woche an. Zum ersten Mal seit 2010 (damals sagte Serena Williams wegen einer Fußverletzung ab) fehlt damit eine Nummer eins der Welt in Flushing Meadows. Auch weitere klingende Namen könnten durch Abwesenheit glänzen. Auch die zweitplatzierte Simona Halep (Ro) hat Zweifel und darüber hinaus zuletzt nur auf Sand trainiert. Naomi Osaka und Bianca Andreescu fehlen definitiv beim Vorbereitungsturnier.

