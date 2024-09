Triathlet Brungraber holte nach Paralympics auch EM-Silber

Der Oberösterreicher musste sich eine Woche vor seinem 40. Geburtstag bei regennassen Bedingungen in Vichy nur dem Niederländer Geert Schipper geschlagen geben. Bei den Paralympics vor drei Wochen in Paris hatte Brungraber hinter dessen Landsmann Jetze Plat ebenfalls Silber geholt - wie auch bereits drei Jahre davor bei den Spielen in Tokio.

"Es war ein ganz ein gutes Rennen", sagte Brungraber nach 750 m Schwimmen, 20 km mit dem Handbike und 5 km im Rennrollstuhl. Die Verhältnisse seien etwas ungewohnt gewesen. "So viele Rennen habe ich bei diesen oder ähnlichen Bedingungen noch nicht gehabt. Sichtmäßig war es sehr schlecht, vor allem am Rad." Am Ende fehlten dem Mühlviertler 48 Sekunden auf seinen Dauerrivalen Schipper. Bronze ging mit Respektabstand an den Franzosen Louis Noel.

