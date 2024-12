Tischtennis: Linz Froschberg fixierte Gruppensieg in Champions League

Die Oberösterreicherinnen setzten sich am Montag zum Abschluss der Gruppenphase bei ASD Quattro Mori in Cagliari mit 3:2 durch. Britt Eerland, Suthasini Sawettabut und Ivana Malobabic steuerten in Italien jeweils einen Punkt zum Auswärtssieg bei. Mitte Jänner treffen die Linzerinnen im Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten.

