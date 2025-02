Volleyball-Bundesliga: Nach erneuter 0:3-Niederlage schaut es für Ried finster aus

Das große Saisonziel, ein Platz unter den ersten drei, scheint für die Volleyballer des UVC McDonald's Ried immer mehr außer Reichweite zu geraten. In der Viertelfinal-Serie gegen den UVC Graz liegen die Innviertler bereits mit 0:2 hinten. Nach der bitteren 0:3-Heimniederlage am Sonntag, musste sich die Mannschaft von Trainer Jiri Siller am Mittwochabend in Graz geschlagen geben. Wie schon vor drei Tagen, konnten die Rieder beim 0:3 (20:25, 21:25, 24:26) keinen Satzgewinn für sich verbuchen. In der Best-of-Five-Serie haben die Grazer jetzt drei Matchbälle.

Am kommenden Samstag (18 Uhr) heißt es für die Rieder im heimischen Volleydome beim dritten Spiel der Viertelfinal-Serie schon: "Siegen oder fliegen". Mit einem Erfolg würden die Rieder ein viertes Spiel in Graz erzwingen. Um das kleine Volleyballwunder noch zu schaffen, benötigen die Rieder jetzt drei Siege in Folge.

