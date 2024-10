Thiem verlor auch zweites UTS-Showmatch gegen Shapovalov

Nach dem 0:3 gegen den Griechen Thanasi Kokkinakis am Vortag, musste sich der 31-jährige Niederösterreicher am Samstagnachmittag dem Kanadier Denis Shapovalov mit 1:3 beugen. Thiem glich noch einen Satzrückstand aus, verlor dann aber. In der Abendsession (21.00) trifft er noch im abschließenden Match gegen Ugo Humbert aus Frankreich an. Bei dem Schauturnier werden die Matches in vier Vierteln zu je acht Minuten gespielt. Es gibt nur einen Aufschlag und nur 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten.

Abschiedsspiel auf Tour-Niveau

Für Thiem geht es am Sonntagabend (18.45 Uhr/live ORF 1, ServusTV) in der Wiener Stadthalle bei seiner eigenen "Farewell"-Veranstaltung in einem Show-Satz gegen Alexander Zverev samt längerer Abschiedszeremonie. Am Dienstagabend bestreitet er dann gegen Luciano Darderi (ITA) beim letzten regulären Turnier seiner Karriere voraussichtlich sein Abschiedsspiel auf Tour-Niveau.

