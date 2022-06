Stigger wiederholte Rang drei beim Heim-Weltcup

Ihre Landsfrau Mona Mitterwallner kam auf Platz 15. Der Sieg im vierten Saisonbewerb ging erstmals nicht an die Australierin Rebecca McConnell. Es gewann wie 2021 die Französin Loana Lecomte. "Ich bin megafroh, dass ich daheim wieder so eine Leistung habe bringen können", jubelte Stigger.

Während die Tirolerin von Beginn an vorne mitmischte, war das Heimrennen für Mitterwallner bereits nach wenigen Sekunden gelaufen. Die 20-Jährige musste nach einem Crash mit mehreren Konkurrentinnen zu Fuß in die nächste Technikzone an der Strecke laufen, da ihr Lenker samt Bremse bei dem Zusammenprall Schaden genommen hatte. "Heute bekommt man kein Lächeln von mir", war Mitterwallner enttäuscht.

Im Downhillrennen hatten am Samstag überraschend Andreas Kolb (5.) und nach Stürzen Valentina Höll (6.) Spitzenplätze geschafft.