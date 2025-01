Maria Sakkari: Ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt kehrt nach Linz zurück

Nach Elina Switolina (Ukr) ist Maria Sakkari (Gre) die zweite namhafte Verpflichtung, mit der Sandra Reichel, die Tennis-Direktorin des 34. Upper Austria Ladies, das ab 26. Jänner im Linzer Design Center über die Bühne gehen wird, aufwarten kann.

Die in ihrer griechischen Heimat sehr populäre 29-Jährige meldete sich beim United Cup in Australien nach mehrmonatiger Verletzungspause (Schulterprobleme) zurück. Sakkari steht aktuell auf Position 32 der Weltrangliste, sie war aber schon Nummer drei und bei ihrem ersten Gastspiel in Linz 2023 topgesetzt und im Halbfinale.

"Maria hat sich von Anfang an in die Herzen der Fans gespielt", sagte Reichel. "Ich werde stärker zurückkommen", versicherte Sakkari, die – wenn sie gesund ist – als eine der Fittesten der Tour gilt.

Auf Grand-Slam-Ebene war 2021 Sakkaris erfolgreichstes Jahr, sie erreichte bei den French Open und bei den US Open das Halbfinale. Ihren wertvollsten Titel errang sie 2023 beim WTA-1000-Event in Guadalajara.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

