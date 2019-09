Osaka gewann in Osaka erstmals WTA-Turnier in Japan

Die topgesetzte 21-Jährige fertigte am Sonntag im Finale in ihrer Geburtsstadt Osaka die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:2,6:3 ab. Für Osaka ist es der vierte Titelgewinn auf der WTA-Tour, der erste seit den Australian Open im Jänner.

Im Vorjahr hatte Osaka bereits beim Großturnier in Indian Wells sowie bei den US Open triumphiert. Ihre zwei bisherigen Finalspiele in der Heimat, 2016 und 2018 jeweils in Tokio, hatte die Japanerin verloren. Gegen Pawljutschenkowa brillierte sie vor allem mit dem Service. Die Weltranglisten-Vierte gab mit dem ersten Aufschlag keinen Punkt ab und musste keinen einzigen Breakball hinnehmen.