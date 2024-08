Olympiasieger Valentin Bontus startet auf dem Traunsee

Bei den Olympischen Spielen in Paris war er einer der schönsten Überraschungen aus österreichischer Sicht: Valentin Bontus holte in der Premierensportart Kitefoil vor der Küste Marseille sensationell Gold.

Jetzt kommt der Perchtoldsdorfer an den Traunsee: Ab 4. September steigt im Salzkammergut der Upper Austria Kitefoil Grand Prix, bei dem der 23-Jährige praktisch Hausherr ist.

Der Niederösterreicher hat nach den aufregenden Tagen in Frankreich zuletzt Kraft getankt. Gleich nach der Rückkehr in die Heimat brach er zu seiner Freundin nach Deutschland auf. Mit ihr verbrauchte er im Anschluss einen Urlaub auf den Lofoten. "Nach dem Olympiasieg und den Feierlichkeiten hatte ich die letzten Tage die Möglichkeit, alle Emotionen und Eindrücke in Ruhe einzuordnen und zu verarbeiten. Ich bin so unfassbar dankbar, diesen Sport ausüben zu dürfen, diese Momente zu erleben und so viele großartige Menschen an meiner Seite zu haben", erklärte er.

Bontus sagte, er sei überwältigt gewesen von der Anteilnahme an seinem Erfolg, den er vor Marseille errungen hatte. "Das ist Wahnsinn, zu sehen, wie viele Leute mit mir feiern und die Daumen gedrückt haben. Ich habe nicht wirklich realisiert, wie groß das hier aufgezogen wurde", verriet er.

Auf dem Traunsee will er mit aufgeladenen Akkus wieder in sein Metier zurückkehren.

Mit Alina Kornelli geht auch Österreichs beste Kiterin in der Damenkonkurrenz an den Start, die Athletin vom SC Kammersee belegte beim letztjährigen Event in der Freizeitanlage Rindbach den vierten Platz.

