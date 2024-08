Ruttmann ist Weltmeister: "Wir haben auf den Punkt abgeliefert"

Der Gmundner Paul Ruttmann ist mit Konrad Hultsch am Samstag der Favoritenrolle im Finale der Ruder-Weltmeisterschaften im kanadischen St. Catharines gerecht geworden: Der leichte Zweier holte in souveräner Manier den Titel. "Es war unglaublich", sagte Ruttmann, der sich zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht hat. "Auf den ersten 1500 Metern haben wir uns den Vorsprung herausgefahren, es ist uns so leicht von der Hand gegangen", schilderte der Polizist den