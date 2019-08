Nur noch ein Sieg trennt Thiem vom ersten Heimtitel

Unwirtliche Bedingungen, Nieselregen, bescheidene 16 Grad, verspäteter Matchbeginn, ein starker Kontrahent, eine Unterbrechung zu Beginn des Tiebreaks im zweiten Durchgang – all das vermochte den Vollprofi Dominic Thiem nicht aus der Spur zu werfen. Österreichs Tennisstar behielt gestern im Semifinale des Generali Open in Kitzbühel gegen Lorenzo Sonego (Ita) mit 6:3, 7:6 (6) die Oberhand. Nur noch ein Sieg trennt den Weltranglistenvierten von seinem ersten Heim-Triumph auf ATP-Ebene. Heute (15 Uhr, ServusTV) bekommt es der "Dominator" im Endspiel mit dem Spanier Albert Ramos-Viñolas zu tun.

Der 31-Jährige schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. In der vergangenen Woche hatte er das Turnier in Gstaad gewonnen, gestern setzte er sich gegen Casper Ruud (Nor) mit 7:5, 6:4 durch. "Ich werde 200 Prozent geben müssen, um hier den Titel zu holen", sagte Ramos-Viñolas. Der Weltranglisten-69. bekommt es zum dritten Mal mit Thiem zu tun, im head-to-head steht es 1:1.

2016 auf Hartplatz in China hatte der Iberer klar gewonnen, 2017 auf Sand in Rio drehte Thiem den Spieß mit dem identen Resultat um – 6:1, 6:4. Diesmal soll es – wenn es nach Ramos-Viñolas geht – eine enge Geschichte werden. "Ich habe Lust auf diesen Fight", betonte er und erlaubte sich eine fußballerische Kampfansage an die Adresse von FC-Chelsea-Fan Thiem: "Das ist auch ein großer Verein, aber im Vergleich mit meinem FC Barcelona hoffnungslos unterlegen", lächelte Ramos-Viñolas.

Thiem will eine sportliche Antwort auf dem natürlich ausverkauften Centre Court geben. Der 25-jährige Lichtenwörther ist heuer in der Gamsstadt noch ohne Satzverlust. Kurz vor dem Match gegen Sonego hatte er ein Nickerchen gemacht, anschließend präsentierte er sich hellwach. Im ersten Satz hatte Thiem das entscheidende Break zum 5:3 geschafft, im zweiten meldete er sich (nicht zum ersten Mal) nach 0:2-Rückstand zurück.

Thiem ist nicht der einzige Österreicher in einem Kitzbühel-Finale. Philipp Oswald erreichte an der Seite des Slowaken Filip Polasek das Doppel-Endspiel. Das Duo rang die Paarung Jebavy/Middelkoop (Cze/Ned) 6:2, 3:6, 10:3 nieder. (alex)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.