Mehr als 900 Dauerkarten: Gmundens "Schwäne" im Rekordmodus

Auch wenn die Raiffeisen Swans Gmunden nach ihrem Mega-Umbruch im Sommer noch in der Findungsphase sind, genießt der Ex-Meister enormen Kredit bei den Fans. Mehr als 900 Saison-Dauerkarten wurden abgesetzt – so viele wie noch nie in der Klubgeschichte. Klar, dass auch im zweiten Basketball-Heimspiel gegen "Vize" UBSC Graz am Sonntag (17.30 Uhr) der Bär steppen wird.

"Wir wissen, dass Geduld gefragt ist. Außerdem geht bei uns eine Erkältungswelle um", berichtete Finanzvorstand Harald Stelzer. Hinter dem Einsatz von Kapitän Daniel Friedrich steht deshalb ein Fragezeichen. Dafür hat der jüngste Zugang der "Schwäne", Arvydas Gydra, eine starke Trainingswoche hinter sich. Diesmal sollten weit mehr als nur 6:46 Spielminuten wie beim 83:76-Erfolg über St. Pölten für den Litauer drinnen sein.

Noch nicht im Spielrhythmus

Auch die Raiffeisen Flyers Wels, die nach dem verlorenen Supercup bei Oberwart heute (18 Uhr) in Eisenstadt gastieren, sind nicht frei von Personalsorgen. Gavrilo Tepic fällt nach doppeltem Rippenbruch für unbestimmte Zeit aus. Starlin Inoa Gil laboriert an einer Knieblessur, die eine Pause von rund drei Wochen nach sich zieht. Trotzdem ist der amtierende Pokalsieger aus der Messestadt auf dem Papier zu favorisieren.

"Wir werden aber viel investieren müssen, um bestehen zu können", weiß Flyers-Coach Sebastian Waser, der ein bisschen mit dem fehlenden Spielrhythmus hadert. In den vergangenen fünf Wochen hatten die Welser nur ein einziges Match. "Wir wollen trotzdem eine gute Teamleistung auf das Parkett bringen und den Sieg mit nach Hause nehmen", betonte Kapitän Christian von Fintel.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos