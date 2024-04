LASK-Fans erzwangen Spiel-Unterbrechung

Ganz in Rosarot trat der LASK im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Sturm Graz an. Den Fans der Schwarz-Weißen ist diese Auswärtsdress schon lange ein Dorn im Auge. Beim Protest gegen den Traditionsbruch wurde in Graz am Sonntag eine Grenze überschritten. Die LASK-Fans warfen nach 20 Minuten Waschmittel-Tabs auf das Spielfeld. Schiedsrichter Harald Lechner unterbrach daraufhin die Partie. Die "Aufräumarbeiten" dauerten sieben Minuten. Zum Zeitpunkt der Spielunterbrechnung lag der LASK mit 0:1 zurück.

