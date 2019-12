Hallen-Projekte hängen in der Warteschleife

Anlass dazu gaben nicht nur sportliche Erfolge, sondern die beschlossenen Infrastrukturlösungen für das LASK-Stadion, die oberösterreichische Leichtathletik oder den Ausbau der Neuen Sportmittelschule Kleinmünchen zu einer Ballsporthalle. Auch das neu aufgesetzte Präventionskonzept gegen sexuellen Missbrauch im Sport sei bereits angelaufen. Nach dem Aus für eine Nordic Arena in Hellmonsödt – anstelle derer in eine beschneibare Skirollerstrecke in Hinzenbach investiert wird – hatte es zuletzt Kritik gehagelt. "Da gab es viele Ideen und Diskussionen", signalisierte Achleitner Verständnis. An den geplanten Investitionen in ein neues Donauparkstadion werde trotz der Turbulenzen beim derzeit vorstandlosen FC Blau-Weiß Linz festgehalten. Es stehe und falle alles mit dem Verein.

Mit Blick auf das Jahr 2020 befinden sich bereits die nächsten Infrastrukturprojekte in der Warteschleife. Für die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried soll auf dem Messegelände eine eigene Halle für rund 1000 Zuschauer um rund 2,5 Millionen Euro entstehen. Außerdem möchte die SPG Walter Wels ein Tischtennis-Leistungszentrum installieren. Geplant ist eine Halle mit 300 Sitzplätzen für Gesamtkosten von etwa 3,2 Millionen Euro.

Gerade in Bezug auf Ried sei laut Achleitner die Planung schon sehr ausgereift. Was noch fehlt, sei eine neue Regierung, die von Bundesseite grünes Licht gibt. Stelzer nützte die Gelegenheit, um einen generellen Appell in Richtung Wien zu schicken: "Wir bauen darauf, dass sich der Bund auch bei Infrastrukturvorhaben außerhalb der Bundeshauptstadt einbringt."

