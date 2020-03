Fix: Tom Brady verlässt New England Patriots

Der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten nimmt in der Free Agency das Angebot eines anderen Teams an und wird erstmals in seiner 20-jährigen Karriere nicht für die Franchise aus Massachusetts spielen.

Der 42-jährige Quarterback verabschiedet sich in den sozialen Netzwerken von seinen Mitspielern, Coaches und Fans. "Ich möchte für die letzten 20 Jahre meines Lebens Danke sagen, für die tägliche Hingabe zum Siegen und die Sieger-Kultur, gebaut auf tollen Werten."

"Obwohl meine Football-Reise anderswo weitergehen wird, bin ich für alles dankbar, was wir erreicht haben, und dankbar für unsere unglaublichen Leistungen als Team", schreibt der sechsfache Super-Bowl-Champion.

Sechs Super Bowl-Siege

Brady hatte mit den Patriots neunmal das Finale der National Football League (NFL) um die Super Bowl erreicht. Sechsmal - und damit so oft wie kein anderer - holte er auch den Titel.

Trotz seines Alters will Brady aber als einer der besten Quarterbacks der Historie seine Laufbahn fortsetzen. Dem Routinier sollen lukrative Angebote der Tampa Bay Buccaneers sowie auch der Los Angeles Chargers vorliegen.