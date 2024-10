Eishockey-U20-Staatsmeister Jonathan Oschgan ist Oberösterreichs TopTalent 2024

Oschgan wurde im März mit der U20 der Eishockeyakademie OÖ Staatsmeister. Bereits davor vertrat er Österreich bei den Youth Olympic Games in Südkorea. Bei der Wahl zum TopTalent, die bereits zum 30. Mal vom Sportland Oberösterreich und dem Volksblatt abgehalten wurde, folgt Oschgan seinem Bruder Benedikt nach, der im Vorjahr auf Platz drei gelandet ist und mittlerweile in Schweden spielt. Platz zwei ging an den Gewichtheber Jonas Klinger, Platz drei an Leichtathlet Stefan Gaisbauer.

