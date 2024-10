Torhüter-Talent Oschgan ist Nutznießer des Steel-Wings-Ausstiegs

Benedikt Oschgan spielte schon für die Kampfmannschaft in Växjö.

Wäre alles wie geplant gelaufen, wäre der Linzer Benedikt Oschgan Ende September in Sterzing in die neue Saison in der zweithöchsten Eishockey-Spielklasse, der Alps Hockey League, gestartet. Aus budgetären Gründen kam es anders. Linz zog die Nennung zurück und löste die Steel Wings auf. 24 Spieler befanden sich über Nacht auf Vereinssuche. Insgesamt habe die Entschädigung aller Beteiligten einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet, rechnet Präsident Peter Nader vor.