Diese Wahl ist eine Institution: Wer wird Oberösterreichs Sportler des Jahres?

Egal ob Tamagotchi, Plateau-Schuhe oder der Vokuhila: Trends kommen und gehen, aber Institutionen bleiben. Letzteres gilt für die Wahl zu Oberösterreichs Sportler des Jahres, zu deren bereits 50. Auflage heute der Startschuss fällt. Dabei suchen die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Sportland OÖ und dem ORF in drei Kategorien (Damen, Herren, Teams) die besten heimischen Asse des Jahres.

Andreas Goldberger, Liu Jia, der LASK, Sigrid Kirchmann oder Helmut Köglberger – die Namen in der mittlerweile prächtig langen Siegerliste belegen: Wer diese Wahl gewinnt, gehört für immer zu Oberösterreichs "Hall of Fame" des Sports. Den Anfang machten übrigens Rad-Urgestein Ludwig Kretz sowie Leichtathletin Karin Berghammer-Danninger, die bei ihrer Premiere reüssierten.

Leichtathletin Susanne Gogl-Walli holte sich 2023 den Titel. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Darüber hinaus bietet diese Wahl einen hervorragenden Anlass, auch jene auf die Bühne zu holen, die eigentlich mehr Scheinwerferlicht verdienen würden. Und an ihrem Ende steht mit der feierlichen Siegerehrung am 3. Dezember in Linz eine Veranstaltung, die praktisch das "Klassentreffen" der heimischen Asse ist. Eines, bei dem die Helden von damals auf ihre Nachfahren treffen.

Große Auswahl

Die jeweils 20 Namen, die heuer zur Wahl stehen (siehe unten), bieten gewissermaßen einen Rückblick auf das auslaufende Sportjahr. Während uns die Olympia-Fünfte im Tischtennis, Sofia Polcanova, an das Spektakel in Paris erinnert, ruft einem der Hellmonsödter Alexander Prass die euphorische Fußball-EM in Deutschland ins Gedächtnis. Oder der HC Linz, der mit seinem ersten Meistertitel seit 27 Jahren ein kleines Handball-Märchen geschrieben hat.

Das Spektrum ist groß: Es reicht vom Diskus-EM-Zweiten Lukas Weißhaidinger bis zu den Futsal-Tricksern des FC Diamant Linz, von Dressurreiterin Victoria Max-Theurer bis hin zu Modellflugweltmeister Bernhard Flixeder. Das Kandidatenfeld bietet gleichermaßen Platz für Ruder-Weltmeister (Paul Ruttmann und Konrad Hultsch), Paralympics-Medaillengewinner Florian Brungraber oder Fußball-Senkrechtstarterin Almedina Sisic.

Dass es für die Titelverteidiger "keine g’mahte Wiesn" wird, wurde schon bei der Vorauswahl deutlich. Während es Leichtathletin Susanne Gogl-Walli und Ski-Ass Vincent Kriechmayr wieder auf die jeweils 20 Namen umfassende Shortlist schafften, die nun online zur Wahl steht, fehlen die Swans Gmunden. Der Doublesieger von 2023 kam nach einer zuletzt enttäuschenden Saison nicht durch die Vorselektion. An seiner Stelle findet sich Cupsieger Flyers Wels. Das spricht für das über viele Sparten hinweg hohe Niveau im heimischen Sport.

Das bedeutet, dass jede abgegebene Stimme einem Sieger zugutekommt. Machen Sie mit, stimmen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise (nachrichten.at/sportlerwahl) – unter anderem VIP-Tickets für die Gala-Nacht des Sports, bei der Sie am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus Sieger und Stars hautnah erleben können.

