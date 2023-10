Ihr habt gewählt: Das sind Oberösterreichs Lieblings-Sportler

Nach dem Ende der Publikumsabstimmung ist Halbzeit bei der 49. Wahl zu Oberösterreichs Sportlern des Jahres. Wenn es um die Klicks ging, haben Wasserski-Königin Nicola Kuhn, Triathlet Georg Enzenberger und die Leichtathleten der TGW Zehnkampf-Union das Tempo vorgegeben. Sie nehmen damit den größten Vorsprung in die finale Jury-Abstimmung mit (siehe Modus unten).

Was auf den ersten Blick nach drei recht unterschiedlichen Führenden aussieht, ist bei genauerem Hinschauen aber ein – wenn man so will – "Dreifachsieg" eines Einzelnen: Denn Enzenberger ist einerseits Vereinsmitglied bei der Zehnkampf-Union und andererseits mit Kuhn liiert. "Wir haben geschaut, dass wir miteinander so richtig Gas geben", spricht der Eferdinger von einem "schönen Zwischenerfolg".

Wasserski-Königin Nicola Kuhn

Somit ist verständlich, dass der 29-Jährige spartenübergreifend die meisten Klicks auf sich vereinigte. Dabei wäre es beinahe ein "Dreifachsieg" für die Zehnkampf-Union geworden, da Susanne Gogl-Walli hinter Kuhn auf den aussichtsreichen zweiten Zwischenrang "sprintete". "Unserem Verein war es sehr wichtig, dass wir heuer gut liegen", sagt die 400-Meter-Läuferin, die sich dank ihrer Halbfinaleinzüge bei EM, WM und Olympia auch entsprechende Chancen beim Jury-Voting ausrechnen darf.

Polcanova nicht im Finale

Bei den Herren sind Enzenberger Paracyclist Wolfgang Steinbichler (2.) und vor allem Titelverteidiger sowie Kitzbühel-Sieger Vincent Kriechmayr (3.) auf den Fersen. Motorsportler Thomas Preining (6.) rührte mit seinem DTM-Titel noch einmal gehörig die Werbetrommel. Während auch bei den Teams die Vorjahressiegerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg (2.) erneut ganz vorne mitmischen, ist bei den Damen Titelverteidigerin Sofia Polcanova (11.) aus dem Rennen. Ein Indiz für die Ausgeglichenheit im Frauen-Feld, in dem unter anderem mit Andrea Mayr (7.) die amtierende Berglauf-Weltmeisterin lauert. Enzenberger: "Ich bin schon sehr gespannt, wie die Jury die Erfolge aus den doch sehr unterschiedlichen Sportarten werten wird."

49. OÖN-Sportlerwahl: So geht es weiter

Nach der Publikumswertung stimmt eine Fachjury mit Experten vom Sportland, den Dach- und Fachverbänden, aus den Medien sowie den Experten Christoph Etzlstorfer, Theresia Kiesl, Andreas Goldberger und Hannes Trinkl über die Reihung der jeweils besten zehn ab. Das Fan-Voting fließt in das Endergebnis ein, wobei es wie zwei Jurystimmen gewertet wird. Alle Sieger werden bei der großen Ehrung am Donnerstag, 2. November, im Linzer Palais Kaufmännischer Verein ausgezeichnet. Ebenfalls wird dort der „Goldene Leo“, ein Sonderpreis der OÖN für besondere Leistungen und Verdienste rund um den Sport, vergeben. Verkündet wird das Endergebnis in der OÖN-Ausgabe am 3. November.

Leichtathletik-Bastion TGW Zehnkampf-Union Bild: Alfred Nevsimal

Endstand Publikumswahl

Damen

Nicola Kuhn, Wasserski, 5849 Stimmen Susanne Gogl-Walli, Leichtathletik, 2157 Lena Kreundl, Schwimmen, 1212 Sarah Sagerer, Basketball, 1207 Julia Mühlbacher, Skispringen, 855 Franziska Sterrer, Klettern, 804 Andrea Mayr, Berglauf, 750 Katharina Hochmeir, Badminton, 564 Yvonne Marzinke, Paracycling, 481 Jacqueline Seifriedsberger, Skispringen, 472 Sofia Polcanova, Tischtennis, 452 Victoria Hahn, Gewichtheben, 418 Leonore Praxmarer, Fechten, 406 Alina Kornelli, Kitefoil, 370 Laura Wienroither, Fußball, 331 Lea Siegl, Reitsport, 330 Ines Kahrer, Kraftdreikampf, 248 Marlene Jahl, Taekwondo, 233 Bettina Plank, Karate, 212 Victoria Max-Theurer, Reitsport, 48

Herren

Georg Enzenberger, Triathlon, 6083 Wolfgang Steinbichler, Paracycling, 2341 Vincent Kriechmayr, Ski Alpin, 1246 Matthias Linortner, Basketball, 1153 Simon Bucher, Schwimmen, 1152 Thomas Preining, Motorsport, 835 Kevin Kamenschak, Leichtathletik, 812 Lawrence Bogeschdorfer, Klettern, 753 Lukas Weißhaidinger, Leichtathletik, 746 Felix Großschartner, Radsport, 729 Daniel Hemetsberger, Ski Alpin, 718 Sargis Martirosjan, Gewichtheben, 407 Florian Brungraber, Paratriathlon, 376 Josef Mahringer, Fechten, 372 Collins Filimon, Badminton, 352 Michael Hayböck, Skispringen, 337 Andreas Levenko, Tischtennis, 335 Shamil Borchashvili, Judo, 209 Johannes Rohrweck, Skicross, 141 Ahmed Hagag, Boxen, 56

Teams

TGW Zehnkampf-Union, Leichtathletik, 3508 Stimmen Steelvolleys Linz-Steg, Volleyball, 2823 HC Linz AG, Handball, 1853 ASV Linz, Schwimmen, 1104 OCS Swans Gmunden, Basketball, 1020 Hrinkow Steyr, Radsport, 972 FC Blau-Weiß Linz, Fußball, 856 LASK, Fußball, 818 SPG Felbermayr Wels, Tischtennis, 619 Steinbach Black Wings Linz, Eishockey, 562 Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen, Frauen-Fußball, 498 Schnecke Linz, Lehaci/Lehaci, Kanu, 387 SK Vöest Linz, Gewichtheben, 354 Askö Traun, Badminton, 318 Union Haidlmair Nußbach, Faustball, 275 UJZ Mühlviertel, Judo, 214 FSG Linz/Rum, Floorball, 177 Linz AG Team OÖ, Tennis, 123 Linz AG Froschberg, Tischtennis, 94 FC Diamant Linz, Futsal, 38

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.