Die EM-Chance ist fast dahin

Zwar belegten die ÖVV-Herren in der Dreiergruppe vor Gastgeber Israel Platz zwei, doch die 2:3-Niederlage gegen die Hausherren am Freitag senkte die Chancen auf die im Spätsommer in Polen, Tschechien, Finnland und Estland ausgetragene EM-Endrunde auf ein Minimum. "Wir wollten bei diesem Turnier mindestens sechs Punkte machen, wir haben vier", sprach Teamchef Radovan Gacic von nur noch theoretischen Chancen. Abhängig ist es von den Punkten der anderen Zweitplatzierten.

Ohne die verletzte Hauptangreiferin Nikolina Maros feierten die Steelvolleys Linz-Steg einen 3:2-Ligasieg in Salzburg.