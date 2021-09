Einen Tag nach Gold, Silber und Bronze im Zeitfahren gelang Österreichs Handbike-Trio gestern beim Straßenrennen auf dem Fuji Speedway erneut ein Medaillen-Hattrick. Paralympic-Champion Walter Ablinger komplettierte mit Bronze seinen persönlichen Medaillensatz. Der 52-jährige Innviertler hatte zuvor in seiner langen Karriere jeweils zwei Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen. Thomas Frühwirth und Alexander Gritsch holten wie am Vortag in ihrer Klasse Silber bzw. Bronze.