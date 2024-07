Australier düpiert den Olympiasieger beim Rundfahrts-Auftakt

Ganna, Star vom Team Ineos, wurde am Ende Zweiter, während Rogers, für die Nachwuchsmannschaft des World-Tour-Rennstalls Lidl-Trek unterwegs, ungläubig seinen ersten Sieg im Profi-Zirkus bejubelte. Er ist damit auch erster Mann im Roten Trikot des Gesamtführenden. Höchst zufrieden durfte der mit Gesamtsieg-Ambitionen antretende Marchtrenker Felix Großschartner (Team UAE-Emirates) sein. Er wurde mit nur zwei Sekunden Rückstand Fünfter. "Ein idealer Auftakt für mich. Ich habe mich damit selbst ein wenig überrascht, weil mir normalerweise so kurze Zeitfahren nicht ganz so liegen." Morgen geht es mit der ersten Etappe mit Start und Ziel in Bad Tatzmannsdorf weiter.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl