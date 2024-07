Der Sportstar, der aus einem der ärmsten Länder der Welt kommt

Biniam Girmay aus Eritrea brachte am Montag auf dem dritten Teilstück von Piacenza nach Turin als erster dunkelhäutiger Etappensieger aus Afrika Historisches zuwege: Der 24-Jährige ließ da im Massensprint die versammelte Weltelite hinter sich und versetzte sein krisengebeuteltes Heimatland in Radsport-Ekstase. "Es bedeutet mir sehr viel, vor allem für den Kontinent", sagte Girmay. Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in